Валкенбург: Мекис собирается прислушиваться. До него был «Хорнер Рейсинг», а не «Ред Булл»

Нидерландский комментатор Формулы-1 Нельсон Валкенбург и аналитик Кис Ван де Гринт высказались о Лоране Мекисе в должности руководителя команды «Ред Булл».

«Я знаю Мекиса дольше, чем вы, потому что работал с ним в двух ролях. Он очень приятный человек, может быть, даже слишком приятный, и он будет часто прислушиваться к Ферстаппену», — приводит слова Ван де Гринта издание GPblog.

«Это неплохо, потому что в последние годы в Red Bull происходило то, что техническое руководство не прислушивалось к пилотам. Не к Ферстаппену, но и не ко второму пилоту. Ферстаппен сказал, что с 2023 года они движутся в неправильном направлении. Хорнер и Ваше всегда работали вместе, но это не дало результата, и Мекис поймёт, о чём идёт речь.

Мекис, напротив, будет прислушиваться, у него есть на это причины. При Хорнере это был не «Ред Булл», а «Хорнер-Рейсинг». Он определял, что нужно болиду и гонщику. Я не думаю, что Мекис сделает машину лучше, но он собирается слушать», — добавил Валкенбург.