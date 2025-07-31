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Антонелли ответил, как оценивает первую половину дебютного сезона в Ф-1

Антонелли ответил, как оценивает первую половину дебютного сезона в Ф-1
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Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли подвёл итоги после первой половины дебютного сезона в Формуле-1.

«Было сложно. У меня были взлёты, но было и немало падений. Европейская часть сезона прошла не очень хорошо. Думаю, что это было довольно плохо. Несколько ошибок с моей стороны, а также несколько командных проблем.

Я по-прежнему учусь и собираю информацию. Порой, когда гонки идут одна за другой, тяжело проанализировать всё, что понял за уикенд, и применить это на практике. Так что бывает сложно», — приводит слова Антонелли издание Racingnews365.

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