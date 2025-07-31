Ферстаппен: иногда вы просто ограничены в том автомобиле, который у вас есть

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» во время езды на машине Ford Mustang GTD с журналистом Крисом Харрисом рассказал секреты прохождения поворотов.

«Вы всегда должны уверенно входить в поворот. Но, опять-таки, это баланс, потому что если вы слишком много скорости внесёте в поворот, вероятно, это вызовет избыточную или недостаточную поворачиваемость, и тогда у вас не будет выхода. Поэтому нужно чувствовать момент входа, чтобы потом, конечно, плавно дать газу на выходе.

Честно говоря, очень сложно понять, где находится предел болида, чтобы найти преимущество. Потому что тебе может быть весело за рулём как пилоту, но машина, к сожалению, не может показывать максимум. Иногда вы просто немного ограничены в том автомобиле, который у вас есть. Так, например, я знаю, что наш болид сейчас довольно хорош на высоких скоростях. Я понимаю, что именно так могу получить некоторое преимущество. Но я также знаю, что на низкой скорости мы испытываем серьёзные сложности, поэтому нам нужно постараться не потерять слишком много времени в медленных поворотах.

Далее всё зависит от трассы и поиска оптимального баланса. Некоторые треки имеют много быстрых поворотов, а некоторые нет, так что вопрос в том, как я могу извлечь максимум из автомобиля, который у меня есть», — сказал Ферстаппен на YouTube-канале Ford Perfomance.