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Берни Коллинз назвала чемпиона Ф-1, которого взяла бы на роль стратега в команду

Берни Коллинз назвала чемпиона Ф-1, которого взяла бы на роль стратега в команду
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Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз заявила, что взяла бы 38-летнего немецкого гонщика и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Себастьяна Феттеля на роль стратега в свою команду.

«Я бы выбрала Себастьяна Феттеля. Я думаю, с его опытом побед и выступлений за различные команды, а также с пониманием того, как нужно добиваться нужных результатов, он был бы незаменимым специалистом», — сказала Коллинз на YouTube-канале Sky Sports F1.

Коллинз работала на должности стратега в таких коллективах Формулы-1, как «Астон Мартин», «Макларен», «Форс Индия». В 2012-м была включена журналом Forbes в рейтинг «30 до 30» в сфере производства и промышленности в Европе.

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