Автокомпания «Астон Мартин» продаст свою долю в команде Формулы-1

Автокомпания «Астон Мартин» продаст свою долю в команде Формулы-1, но сохранит коммерческие отношения на основе долгосрочного соглашения о брендинге, по данным издания PlanetF1.

По данным Bloomberg, продажа акций оценивается командой в £ 2,4 млрд. Однако, по словам генерального директора «Астон Мартин» Адриана Холлмарка, сделка ещё не завершена.

Сохранение коммерческих отношений означает, что команда по-прежнему будет выступать в «Королевских гонках» под этим названием, поскольку сохраняет общую собственность благодаря инвестициям владельца гоночного коллектива Лоуренса Стролла и Yew Tree Investments.