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Брандл: рассматривал Йоса Ферстаппена руководителем «Ред Булл» с 2024 года

Брандл: рассматривал Йоса Ферстаппена руководителем «Ред Булл» с 2024 года
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл высказался о роли Йоса Ферстаппена в «Ред Булл» на фоне увольнения Кристиана Хорнера.

«Сыграла ли роль критика от Йоса? Абсолютно. Я думаю, что с Бахрейна в прошлом году я почти рассматривал Йоса как руководителя «Ред Булл». Это стала команда одного гонщика, и я думаю, что это то, что им тоже нужно исправить.

Но никаким образом австрийское руководство не уволило бы Хорнера без уведомления лагеря Ферстаппена. Они бы поучаствовали в этом. Их не обошли бы стороной. Так что нет никаких оснований полагать, что Макс теперь уйдёт из команды из-за этого. Они бы позаботились об этом, прежде чем сделать этот шаг с Кристианом», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

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