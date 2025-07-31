В BMW установили новый рекорд «Нордшляйфе» для универсалов

Тест-пилот компании BMW Йорг Вайдингер за рулём BMW M3 CS Touring проехал 20,823-километровый круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 7:29.490 и установил новый рекорд «Нордшляйфе» для автомобилей в кузове универсал. Предыдущий рекорд также был установлен Вайдингером — в 2022 году за рулём BMW M3 Touring показал время 7:35.060.

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«С самого начала было ясно, что BMW M3 CS Touring задаст новые стандарты динамики, — отметил управляющий директор BMW M GmbH Францискус ван Меель. — Результат менее 7:30 доказывает, что концепция этой модели — идеальное сочетание гоночной ДНК и повседневного удобства».

BMW M3 CS Touring на «Нюрбургринге» Фото: BMW

Суперуниверсал BMW M3 CS Touring представлен в феврале 2025 года. Он оснащается тем же 3-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем, что и BMW M3 CS. Мощность силовой установки — 405 кВт (550 л. с.), она комплектуется 8-ступенчатой трансмиссией M Steptronic. До 100 км/ч M3 CS Touring разгоняется за 3,5 секунды, а за 11,7 секунды автомобиль развивает 200 км/ч. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на уровне 300 км/ч.

BMW M3 CS Touring на «Нюрбургринге» Фото: BMW

Отметим, что в начале июля BMW отчиталась о другом рекорде «Северной петли» — новая BMW M2 CS стала самой быстрой машиной компактного сегмента на «Нордшляйфе». Абсолютный же рекорд BMW на «Нюрбургринге» принадлежит M4 CSL — 7:18.137.