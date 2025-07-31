В «Мерседесе» решили вернуть старую версию подвески после экстренного совещания — AMuS

Руководство команды Формулы-1 «Мерседес» по итогам экстренного совещания после Гран-при Бельгии приняло решение снять с болидов коллектива обновлённую заднюю подвеску, вернувшись к предыдущей версии, сообщили в издании Auto Motor und Sport.

Немецкие инженеры совместно с пилотами считают, что в падении темпа по ходу сезона-2025 виноваты переднее крыло, которое было изменено согласно директиве ФИА на Гран-при Испании, и задняя подвеска, установленная с пакетом обновлений на седьмом этапе в Имоле.

Переднее крыло уже претерпело изменения с модернизацией в Бельгии, а в пятницу, на первых двух практиках Венгрии, пилоты «Мерседеса» будут использовать на болидах старую версию задней подвески.