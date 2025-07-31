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В Honda построили «идеальный спорткар»

В Honda построили «идеальный спорткар»
Honda Prelude шестого поколения
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В компании Honda готовятся к премьере модели Prelude шестого поколения, запланированной на осень 2025 года, и, по словам главы проекта, этот автомобиль создавался как «идеальный спорткар».

Honda Prelude шестого поколения

Honda Prelude шестого поколения

Фото: Honda

«Мы начали проект не для того, чтобы возродить Prelude. Изначальная цель была создать новый гибридный спорткар в эпоху электромобилей, — заявил глава проекта Prelude Томоюки Ямагами. — Сперва мы задумались, каким должен быть спорткар эпохи будущего. Затем переосмыслили историю и модельный ряд Honda и тогда вспомнили о Prelude. В наше время гибридные спорткары не слишком распространены, и цель нашего проекта — раскрыть скрытый спрос на «идеальный спорткар», создав передовой автомобиль, который ознаменовал бы начало новой эры».

Интерьер Honda Prelude шестого поколения

Интерьер Honda Prelude шестого поколения

Фото: Honda

Концепт Honda Prelude шестого поколения впервые был представлен на выставке Japan Mobility Show в Токио в 2023 году. Официальной информации об автомобиле нет, но ожидается, что он будет оснащаться двухлитровым бензин-генератором и электромотором мощностью чуть более 200 л. с.

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