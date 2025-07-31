«Вернулся домой в пять утра». Пиастри вспомнил о первой победе в Формуле-1

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри поделился воспоминаниями о первой победе в Формуле-1, одержанной на Гран-при Венгрии в июле 2024 года.

«Думаю, что после [победы] пришло чувство гордости. И чувство облегчения. Было вложено много работы и в каком-то смысле, жертв чтобы добраться до этого момента. Да, это было нечто особенное.

Утро после первой победы в Ф-1 было замечательным. Я проснулся и был вправе сказать, что я побеждал здесь. Сразу же после гонки всё казалось нереальным.

У меня не было какого-то захватывающего празднования. Из Будапешта я летел с другими пилотами: Ландо, Алексом Албоном и Джеком Дуэном… Наш рейс задержали примерно на три часа. Мы долго сидели в аэропорту, после чего прилетели в другой аэропорт, а после я три часа провёл в машине. И вернулся домой в пять утра», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».