Шарль Леклер отреагировал на продление контракта Вассёра: у Фреда невероятное видение

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал продление контракта с руководителем команды Фредериком Вассёром. По словам монегаска, он доволен новым соглашением и считает, что стабильность в руководстве важна для прогресса коллектива. Об этом сообщает портал Motorsport.

«Я очень доволен, это не стало неожиданностью. Ходили слухи вокруг команды, но очень важно, что есть официальное объявление. У Фреда невероятное видение, и, полагаю, сложность с «Феррари» заключается в том, что эмоции являются частью каждодневной работы. Итальянцы с огромной страстью относятся к «Феррари», однако Фреду удаётся оставить эмоции в стороне. Он способен выжимать максимум из людей на базе, и такие вещи крайне важны», — заявил Леклер на медиадне перед Гран-при Венгрии.

Фредерик Вассёр возглавил «Феррари» в январе 2023 года, сменив Маттиа Бинотто. Под его руководством команда продолжает борьбу за лидерство в чемпионате Формулы-1. Подробности нового контракта Вассёра не разглашаются.