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Суперкары Chevrolet побили рекорд Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе»

Суперкары Chevrolet побили рекорд Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе»
Команда Chevrolet на «Нордшляйфе»
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Суперкары компании Chevrolet побили рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» для американских автомобилей, превзойдя время, ранее установленное на Ford Mustang GTD.

Три варианта Chevrolet Corvette на «Нордшляйфе»

Три варианта Chevrolet Corvette на «Нордшляйфе»

Фото: Chevrolet

Компания Chevrolet привезла на «Нордшляйфе» сразу три автомобиля — Corvette Z06, суперкар ZR1 и его гибридную версию ZR1X. Быстрейшим из них стал последний — Дрю Кэттелл, инженер ZR1X по динамике и пилот-испытатель, проехал круг за 6:49.275.

Дрю Кэттелл и Chevrolet Corvette ZR1X

Дрю Кэттелл и Chevrolet Corvette ZR1X

Фото: Chevrolet

Это время сделало Chevrolet Corvette ZR1X самым быстрым американским автомобилем в истории «Северной петли», а Дрю Кэттелла — обладателем рекорда круга среди непрофессиональных пилотов. Кроме того, благодаря этому кругу ZR1X заняла пятое место среди всех дорожных автомобилей.

Брайан Уоллас и Chevrolet Chevrolet ZR1

Брайан Уоллас и Chevrolet Chevrolet ZR1

Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 на «Нюрбургринге» пилотировал инженер и пилот-испытатель Брайан Уоллас, он показал время 6:50.763 и тоже превзошёл рекорд Ford Mustang GTD (6:52.072). Наконец Аарон Линк, перформанс-менеджер и пилот-испытатель Chevrolet, на более скромном Corvette Z06 проехал круг за 7:11.826.

Аарон Линк и Chevrolet Corvette Z06

Аарон Линк и Chevrolet Corvette Z06

Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1X представлен в середине июня 2025 года как «самый продвинутый Corvette в истории». Его силовая установка состоит из 5,5-литрового двигателя LT7 V8 от Corvette ZR1, выдающего 793 кВт (1079 л. с.), и электромотора на передней оси, который добавляет ещё 139 кВт (189 л. с.). Таким образом, суммарная отдача гибрида — 932 кВт (1267 л. с.).

Chevrolet Corvette ZR1X на «Нюрбургринге»

Chevrolet Corvette ZR1X на «Нюрбургринге»

Фото: Chevrolet

Напомним, рекорд «Северной петли» среди дорожных автомобилей был установлен в сентябре 2024 года — Маро Энгель на Mercedes-AMG One показал время 6:29.090. Абсолютный же рекорд трассы с 2018 года принадлежит Тимо Бернхарду, который на Porsche 919 Hybrid EVO, модифицированном прототипе LMP1, проехал круг за 5:19.546.

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