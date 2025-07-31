«Время прекратить слухи». Ферстаппен подтвердил, что остаётся в «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен подтвердил, что в 2026 году продолжит карьеру в составе команды «Ред Булл».

«Время прекратить слухи. Я буду выступать за «Ред Булл» в 2026 году», — приводит слова Ферстаппена портал GPBlog.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко в интервью немецким СМИ сообщил, что четырёхкратный чемпион мира продолжит сотрудничество с австрийской командой. Это заявление прозвучало после того, как гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл в ходе Гран-при Австрии рассказал о переговорах между Максом Ферстаппеном и «Мерседесом», что стало поводом для обсуждения возможного перехода нидерландца.

Макс Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. С 2016 года он выступает за «Ред Булл», где выиграл все свои чемпионские титулы. Действующий контракт пилота рассчитан до конца 2028 года.