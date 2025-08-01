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Уникальный Porsche в раскраске от Дуа Липы продали на аукционе за € 365 тыс.

Уникальный Porsche в раскраске от Дуа Липы продали на аукционе за € 365 тыс.
Porsche 911 GT3 RS в ливрее от Дуа Липы
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На аукционе RM Sotheby’s с молотка ушёл уникальный Porsche 911 GT3 RS — раскраску для него придумала известная британская певица Дуа Липа. Стоимость автомобиля составила € 365 тыс., эти средства будут переданы в благотворительный фонд Дуа Липы.

Porsche 911 GT3 RS в ливрее от Дуа Липы

Porsche 911 GT3 RS в ливрее от Дуа Липы

Фото: RM Sotheby's

Автомобиль создан в рамках коллаборации Porsche и известной певицы. По замыслу авторов, ливрея отражает яркий сценический образ Дуа Липы. Машина была представлена публике в дни Гран-при Монако Формулы-1 — Дуа Липа лично присутствовала на презентации и даже проехала на автомобиле по улицам города.

Porsche 911 GT3 RS в ливрее от Дуа Липы

Porsche 911 GT3 RS в ливрее от Дуа Липы

Фото: RM Sotheby's

Автомобиль оснащён 4-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем мощностью 525 л. с. Также на машину установлен пакет доработок Weissach, включающий в себя магниевые диски и карбоновые компоненты трансмиссии, благодаря чему масса автомобиля снижена на 22 кг по сравнению с GT3 RS с пакетом Clubsport.

Интерьер Porsche 911 GT3 RS

Интерьер Porsche 911 GT3 RS

Фото: RM Sotheby's

До 100 км/ч этот Porsche разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость — 290 км/ч. Одна из особенностей модели — низкий коэффициент сопротивления воздуха и заднее антикрыло с системой DRS, как в Формуле-1. Отмечается, что на скорости 280 км/ч кузов 911 GT3 RS генерирует 860 кг прижимной силы.

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