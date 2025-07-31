Алекс Албон: пилоты выглядят слабаками, но виноваты современные болиды

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон считает, что главная причина задержек стартов гонок в дождь — конструкция современных машин. Об этом он заявил перед Гран-при Венгрии.

«Я действительно считаю, что главной причиной является нынешнее поколение болидов. Надеюсь, в следующем году многие проблемы уйдут. В чём смысл дождевых шин, если они не используются? Я бы сказал, что согласен, однако громче всего в таких ситуациях высказываются сами пилоты. Мы открыто заявляем, когда считаем, что гоняться можно. Но сейчас дождевые покрышки и условия друг другу не подходят. Не в том дело, что шины плохие — мы просто ничего не видим. К сожалению, только мы можем сказать, что происходит на трассе. В этом смысле нас ставят в странное положение — мы выглядим слабаками. Словно мы жалуемся, хотя должны просто ехать. Но как, если ты на скорости 250 км/ч не видишь дальше 20 метров?» — приводит слова Албона портал Motorsport Week.

Алекс Албон выступает за команду «Уильямс» с 2022 года. В нынешнем сезоне он занимает место основного пилота.