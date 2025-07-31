Фернандо Алонсо предложил необычное решение проблемы дождевых гонок в Ф-1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предложил заменить покрытие трасс, чтобы улучшить видимость в дождевых гонках. По его мнению, это может помочь решить проблему плохой видимости, из-за которой задерживается старт заездов. Об этом он заявил на Гран-при Венгрии.

«Я думаю, широкие шины действительно ухудшили видимость. А ещё, возможно, асфальт на некоторых трассах отличается от того, что был раньше. Мы раньше ездили в Сепанге под проливным дождём, и всё было нормально. Сейчас новое покрытие, оно тёмное и хорошо держит в сухую погоду, однако в дождь оно как зеркало. Некоторые шоссе вообще не дают брызг — если мы применим такой асфальт на трассах, брызг не будет. Да, это может повлиять на поведение шин в сухую погоду, но хотя бы можно начать с этого»? — приводит слова Алонсо Motosport.

Алонсо высказался на фоне обсуждения задержки старта гонки в Бельгии, где из-за дождя пилоты почти полтора часа ждали, а затем проехали четыре круга за машиной безопасности. По словам гонщика, главная проблема — не сцепление, а именно видимость. Похожую позицию высказал и пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Открытые дренирующие покрытия (OGFC), которые применяются на автомагистралях для отвода воды и снижения количества брызг, действительно существуют. Однако они дороже в укладке и быстрее изнашиваются, особенно при неправильной эксплуатации. Кроме того, подобный асфальт может негативно сказаться на сцеплении и износе шин в сухих условиях.