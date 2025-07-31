Андреа Кими Антонелли: надеюсь, с прежней подвеской вернутся приятные ощущения

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о подготовке к Гран-при Венгрии, который станет последним этапом перед летним перерывом в чемпионате. В Будапеште команда решила использовать старую версию задней подвески. Об этом сообщается на официальном сайте Формулы-1.

«Во-первых, в этот уикенд мы возвращаемся к старой версии подвески. И я надеюсь, что с ней вернутся и приятные ощущения от управления болидом. Цель на уикенд – хорошо провести квалификацию и постараться показать свой лучший пилотаж.

Европейская часть сезона прошла не так, как мне бы хотелось. В прошлый уикенд я был сильно разочарован, потому что Гран-при снова сложился для меня очень тяжело и мне действительно трудно выбраться из этой полосы неудач.

В эти дни я много думал о своих выступлениях, которые, как мне кажется, были далеко не лучшими. Но в этот уикенд я решительно настроен вернуть себе лучшую форму», – сказал Антонелли.

Андреа Кими Антонелли – юный пилот «Мерседеса», который проводит свой первый сезон в Формуле-1. Команда продолжает искать оптимальные настройки болида после нестабильных результатов в начале чемпионата.