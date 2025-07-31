Джордж Расселл: никогда не боялся потерять место в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что спокойно относится к затянувшимся переговорам о новом контракте с командой и не испытывает давления из-за неопределённости.

«На самом деле я никогда не боялся потерять своё место в «Мерседесе», такой ситуации не возникало ни разу в этом году. Конечно, в прессе любят раздуть из этого громкую историю, но внутри команды я чувствую себя уверенно. Возможно, год назад я был менее спокоен, хотелось заранее получить гарантии на 2026 год. Сейчас же я выступаю лучше, чем когда-либо, и чувствую, что способен на большее. Я ждал уже достаточно долго и теперь хочу хорошо провести уикенд, потом — уйти на летний перерыв и спокойно отдохнуть. Времени у нас с командой достаточно, и мы точно договоримся — пусть даже позже», — приводит слова Расселла Racer.

Ранее в СМИ появлялись предположения, что «Мерседес» может отложить продление контракта с Расселлом из-за интереса к Максу Ферстаппену на 2026 год. В данный момент ни Расселл, ни его потенциальный напарник Кими Антонелли не имеют действующего контракта на следующий сезон. Тем не менее у Расселла с командой действует управляющее соглашение и, по словам гонщика, «все карты находятся на руках у «Мерседеса».