Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис: хотелось бы выиграть в каждой стране и на каждой трассе

Ландо Норрис: хотелось бы выиграть в каждой стране и на каждой трассе
Ландо Норрис, F1 Grand Prix of Great
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Венгрии и планах на летний перерыв в чемпионате. По словам гонщика, он хочет добиться победы на каждом этапе сезона.

«Формула-1 остаётся моим главным приоритетом, и я должен сделать всё, чтобы подойти ко второй половине сезона в наилучшей форме. Что до предстоящей гонки, то мне бы хотелось выиграть в каждой стране и на каждой трассе, где мы выступаем. В прошлом я несколько раз уже был близок к победе на «Хунгароринге», а ещё здесь одни из лучших трофеев в Формуле-1. Мне здесь нравится, и мне всегда нравилась эта трасса», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.

Ландо Норрис выступает за команду «Макларен» с 2019 года. Его лучший результат в сезоне-2024 — второе место на Гран-при Великобритании. Венгерский этап пройдёт на трассе «Хунгароринг» с 2 по 4 августа.

Материалы по теме
Хилл рассказал о важном различии при общении Пиастри и Норриса с инженерами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android