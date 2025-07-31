Ландо Норрис: хотелось бы выиграть в каждой стране и на каждой трассе

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Венгрии и планах на летний перерыв в чемпионате. По словам гонщика, он хочет добиться победы на каждом этапе сезона.

«Формула-1 остаётся моим главным приоритетом, и я должен сделать всё, чтобы подойти ко второй половине сезона в наилучшей форме. Что до предстоящей гонки, то мне бы хотелось выиграть в каждой стране и на каждой трассе, где мы выступаем. В прошлом я несколько раз уже был близок к победе на «Хунгароринге», а ещё здесь одни из лучших трофеев в Формуле-1. Мне здесь нравится, и мне всегда нравилась эта трасса», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.

Ландо Норрис выступает за команду «Макларен» с 2019 года. Его лучший результат в сезоне-2024 — второе место на Гран-при Великобритании. Венгерский этап пройдёт на трассе «Хунгароринг» с 2 по 4 августа.