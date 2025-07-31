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Макс Ферстаппен: не устраивал мыльную оперу. Я вообще не люблю оперу

Макс Ферстаппен: не устраивал мыльную оперу. Я вообще не люблю оперу
Макс Ферстаппен
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что продолжит выступать за команду в сезоне-2026, несмотря на слухи о возможном переходе в «Мерседес». Об этом он сообщил накануне Гран-при Венгрии.

«Я не устраивал мыльную оперу. Я вообще не люблю оперу. Мне нравится уезжать в отпуск, хорошо проводить время, приезжать сюда, гоняться на машинах Формулы-1 и возвращаться домой», — приводит слова Ферстаппена Sky Sport.

Контракт нидерландца с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, однако в нём есть пункты, допускающие досрочный уход. Поводом для слухов о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес» стали нестабильная форма «Ред Булл» и ожидания, что команда из Брэкли может оказаться в числе лидеров после изменения технического регламента в 2026 году.

Глава «Мерседес» Тото Вольф ранее подтверждал, что обсуждал с окружением Ферстаппена возможный переход, но подчёркивал, что это может произойти не раньше 2027 года. Интерес подогрел также уход многолетнего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, что совпало по времени с появлением в СМИ фотографий, на которых Ферстаппен и Вольф якобы отдыхают на яхтах по соседству в Сардинии.

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