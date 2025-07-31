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Ферстаппен ответил, ждать ли через год новых обсуждений о его контракте

Ферстаппен ответил, ждать ли через год новых обсуждений о его контракте
Макс Ферстаппен
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Макс Ферстаппен заявил, что в следующем году снова могут появиться слухи о его будущем, но сам он предпочитает сосредотачиваться на работе с машиной, а не обсуждать детали контракта.

«Если вы зададите мне тот же вопрос в следующем году, да — у нас опять будет эта спекуляция! Но лично я никогда не говорю об этом, потому что меня больше интересует работа над производительностью. Именно поэтому я никогда не обсуждаю, что прописано в моём контракте», — приводит слова Ферстаппена Racer.

Ранее в сезоне Ферстаппена связывали с потенциальным переходом в «Мерседес», включая обсуждения с Тото Вольфом. Однако действующий чемпион мира подтвердил, что останется в «Ред Булл» в 2026 году. Его контракт с командой рассчитан до конца 2028 года и включает условия, зависящие от спортивных результатов. По информации издания, ключевые параметры соглашения связаны с этапом в Венгрии.

Подтверждение Ферстаппена о продолжении сотрудничества с «Ред Булл» прозвучало вскоре после того, как Лоран Мекис стал новым руководителем команды, сменив Кристиана Хорнера.

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