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Штайнер объяснил, почему переход в «Мерседес» стал бы риском для Ферстаппена

Штайнер объяснил, почему переход в «Мерседес» стал бы риском для Ферстаппена
Макс Ферстаппен
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Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен решил остаться в «Ред Булл» как минимум до сезона-2026. Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер считает, что это решение продиктовано расчётом, а не преданностью команде.

«Если бы он перешёл в другую команду и подписал трёхлетний контракт, то уже в следующем году мог бы оказаться за рулём не самой быстрой машины. Это слишком большой риск для Макса. В 2026-м многое изменится — шасси, аэродинамика, двигатель. Сейчас невозможно предсказать, кто справится лучше остальных», — приводит слова Штайнера GP Blog.

Он отметил, что у Ферстаппена остаётся возможность выйти из контракта с «Ред Булл» в конце следующего сезона, если новый болид окажется недостаточно конкурентоспособным.

С 2026 года в Формуле-1 вступает в силу новый технический регламент. По слухам, «Мерседес» лучше других подготовлен к переходу, однако по текущим результатам команда уступает не только «Ред Булл», но и своему клиенту — «Макларену».

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