Юки Цунода: пока не получу такую же машину, как у Ферстаппена, сравнения не имеют смысла

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода заявил, что считает некорректным сравнивать себя с Максом Ферстаппеном из-за разницы в технических характеристиках болидов и опыта. По его словам, пока он не получит машину такой же спецификации, как у Ферстаппена, любые сравнения будут несправедливыми.

«Вы и сами знаете, как он [Ферстаппен] умеет всегда стабильно выжимать максимум из болида, в каждой сессии, на каждом Гран-при. Это действительно впечатляет. Это не те вещи, которые могут даться вам легко. Макс же это делает. И со стороны кажется, что ему это дается легко.

При всем при этом сравнения с Ферстаппеном не кажутся мне справедливыми. И я не хочу, чтобы меня напрямую сравнивали с Максом – он провел в этой команде уже девять лет, а я только-только сел за руль болида «Ред Булл».

А еще мне бы хотелось посмотреть, что будет, если я получу в свое распоряжение точно такую же машину, как у Макса. До тех пор, пока этого не случилось, я не вижу смысла в прямых сравнениях. До тех пор я просто буду стараться сосредоточиться на своей работе, ведь я знаю, что способен прибавить, и буду стараться двигаться вперед постепенно, шаг за шагом», – приводит слова Цуноды Autosport.

В 2025 году Цунода лишь несколько раз попадал в топ-10, что частично объясняется разницей в оснащении. Новое руководство команды, включая спортивного директора Лорана Мекиса, проявляет более лояльный подход к пилоту, что может помочь Цуноде в дальнейшем прогрессе.