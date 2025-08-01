Британский тюнер представил 799-сильный Ford Mustang Dark Horse

Британское тюнинг-ателье Clive Sutton представило новый проект — CS800DH Mustang, построенный на базе Ford Mustang Dark Horse. Главное отличие машины от оригинала — её мощность.

CS800DH Mustang Фото: Clive Sutton

Так, благодаря новой турбине 5-литровый V8 выдаёт на CS800DH Mustang 587 кВт (799 л. с.), при том что изначально мощность Mustang Dark Horse в европейской спецификации — 338 кВт (460 л. с.). Таким образом, отдача двигателя увеличена более чем в полтора раза.

CS800DH Mustang Фото: Clive Sutton

Автомобиль также отличается новой выхлопной системой, заниженными настройками подвески и изготовленными на заказ дисками. Кроме того, в Clive Sutton установили карбоновый капот с двумя крупными воздухозаборниками, а также кастомный диффузор и заднее антикрыло из углеволокна.

Интерьер CS800DH Mustang Фото: Clive Sutton

Публичный дебют CS800DH Mustang ожидается на выставке Salon Privé, которая пройдёт 27–31 августа в дворце Бленейм в Оскфордшире.