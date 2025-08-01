Тянак выиграл первый спецучасток Ралли Финляндия и возглавил общий зачёт

Финский этап чемпионата мира по ралли стартовал в четверг вечером короткой городской дистанцией Harju 1 протяжённостью 2,58 км. Победу на первом спецучастке одержал Отт Тянак, выступающий за Hyundai, с результатом 2.04,00. Он опередил Тьерри Нёвилля на 1,3 секунды и Себастьена Ожье – на 1,5 секунды.

Четвёртое время показал Калле Рованпера (+1,7), пятым стал Адриен Фурмо (+1,9). В первой десятке также разместились Такaмото Кацута и Эльфин Эванс (оба уступили две секунды), Грегуар Мюнстер (+2,7), Сами Паяри (+3,0) и Джош Макэрлин (+3,2). Особенностью спецучастка стало то, что Фурмо и Нёвилль выбрали только по четыре покрышки, в отличие от остальных, взявших по пять шин мягкого состава.

В зачёте Rally2 лучшее время показал Роберт Вирвес (Toksport WRT), опередивший Йоана Росселя на 0,7 секунды и Яри-Матти Латвалу на 1,2. Николай Грязин, не заявленный в зачёт WRC2, разделил седьмую строчку с Эмилем Линдхольмом (+4,2 секунды до лидера).

В пятницу участникам предстоит проехать девять спецучастков общей протяжённостью 114,52 км. Первый из них — 18-километровый Laukaa.