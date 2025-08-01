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Ландо Норрис: я бы не стал исключать Ферстаппена из борьбы за титул

Ландо Норрис: я бы не стал исключать Ферстаппена из борьбы за титул
Ландо Норрис, F1 Grand Prix of Great
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис считает, что действующий чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен всё ещё может побороться за титул, несмотря на текущее отставание. Об этом он заявил накануне Гран-при Венгрии.

«Ничего невозможного нет — мы это доказали в прошлом году. Хотя Макс пока довольно далеко. Сейчас у нас гораздо более стабильная команда, и мы показываем более высокие результаты, чем «Ред Булл». Но Макс по-прежнему один из лучших пилотов в истории Формулы-1. Поэтому как гонщик я бы не стал его исключать. Тем не менее у нас лучшая машина, лучшая команда — и я уверен, что мы сможем удержать преимущество», — приводит слова Норриса GP Blog.

После 13 этапов сезона Норрис занимает второе место в личном зачёте, уступая напарнику Оскару Пиастри 16 очков. При этом он опережает Ферстаппена, который отстаёт от него на 65 баллов.

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