Льюис Хэмилтон: именно Вассёр подписал контракт со мной — я хотел с ним работать

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поддержал решение «Феррари» продлить контракт с руководителем команды Фредом Вассёром. Об этом он заявил накануне Гран-при Венгрии.

«Я только вчера об этом услышал… Вы знаете, как я к нему отношусь. Я всем это говорил, мне нечего добавить. Я уже говорил, что это правильный выбор. Именно Фред подписал контракт со мной, и я действительно хотел с ним работать. Из прошлого опыта я помню, как Тото умел раскрывать потенциал людей. Он знал, как человек работает лучше всего, и создавал условия для максимального раскрытия возможностей. Например, для меня он создал свободу — возможность быть собой. Это позволило мне стать лучшей версией себя. Думаю, у Фреда похожий подход. Я всё ещё учусь — пытаюсь понять, как именно Фред предпочитает работать, — но я абсолютно уверен в нём. Я всегда это говорил», — приводит слова Хэмилтона autosport.

Отвечая на вопрос о сходстве между Вассёром и бывшим руководителем «Мерседес» Тото Вольфом, с которым Хэмилтон работал ранее, пилот отметил, что они абсолютно разные, но объединяет их одно — оба они настоящие гонщики.

«Феррари» официально объявила о продлении контракта с Фредом Вассёром утром в четверг, 31 июля. Новое соглашение было подписано накануне этапа в Венгрии и положило конец слухам об отставке французского менеджера. Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что команда рассматривает другие кандидатуры на пост руководителя, однако в Ferrari быстро опровергли эту информацию.