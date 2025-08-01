ФИА обязала мотористов продолжать поставки двигателей бывшим клиентам в F1

В 2026 году в Формуле-1 вступят в силу новые технические правила, и сразу несколько команд сменят мотористов. В связи с этим FIA ввела новое требование: производители силовых установок должны продолжать поставлять двигатели командам, которые ранее были их клиентами. Об этом сообщает autosport.

Это правило касается частных тестов с использованием машин возрастом не менее двух лет (TPC), которые невозможно адаптировать под новые силовые установки. Поэтому в 2026 и 2027 годах бывшие мотористы обязаны будут обеспечивать своих прежних клиентов двигателями прежнего поколения.

Стоимость двигателей для TPC не регулируется, поскольку такие тесты не входят в бюджетный лимит. Поставщики вправе самостоятельно устанавливать цену. По данным источников, один из крупных производителей уже предупредил команды о двукратном росте цен по сравнению с текущим уровнем.

С 2026 года «Заубер» (будущая «Ауди») перейдёт с «Феррари» на собственные двигатели, «Астон Мартин» — с Mercedes-AMG на Honda, Alpine — с собственного агрегата на Mercedes-AMG, а «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» — на новый мотор Red Bull Ford Powertrains.