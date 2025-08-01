Hyundai продолжит участие в чемпионате мира по ралли WRC в 2026 году

Hyundai официально подтвердила, что её заводская команда останется в чемпионате мира по ралли FIA WRC на сезон 2026 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном перед этапом в Финляндии.

«Мы рады подтвердить, что Hyundai Motorsport продолжит своё участие в чемпионате мира по ралли FIA в 2026 году. Это решение отражает мощный импульс, который мы набрали в недавних событиях, и нормативную поддержку со стороны ФИА, что позволит нам и дальше развивать наш автомобиль для Rally1 и оставаться конкурентоспособными на самом высоком уровне. Этот дополнительный сезон также даёт нам время с большей уверенностью формировать будущее Hyundai Motorsport», — заявил руководитель команды Сириль Абитебуль.

Ранее в СМИ появлялись предположения о возможном сворачивании раллийной программы Hyundai на фоне её выхода в чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC с «гиперкаром». Пока компания подтвердила участие только на сезон 2026 года. Будущее команды после 2026-го остаётся неопределённым — в 2027 году в WRC вступят в силу новые технические правила.