В Москве пройдут Московские Экстремальные Игры с участием звёзд мотофристайла

3 августа на стадионе «РЖД Арена» состоятся первые Московские Экстремальные Игры. В программе заявлены выступления более 100 спортсменов из 30 стран, в том числе олимпийского чемпиона по BMX, чемпионов X Games, Red Bull X-Fighters и мировых первенств по мотофристайлу, снегоходному и роллерному спорту. Соревнования пройдут в дисциплинах BMX, FMX, паркур, дрифт, стантрайдинг, флэтленд, памп-трек и других. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

В числе участников — восьмикратный чемпион X Games Роб Адельберг (Австралия), пятикратный чемпион X Games по снегоходному фристайлу Даниэль Бодин (Швеция), 16-кратный призер X Games Джексон Стронг (Австралия), чемпион Red Bull X-Fighters Клинтон Мур (Австралия), японский FMX-райдер Така Хигашино, испанский спортсмен Майкел Мелеро и другие. От России выступят BMX-райдеры Роман Гилимзянов, Анар Алиев и Александр Моллаев. Также зрители увидят совместный трюк популярного блогера Влада Глента и ветерана FMX Алексея Колесникова — сальто на багги.

Помимо основной программы, на фестивале пройдет Кубок мира по воркауту и чемпионат России по роллерному спорту с участием спортсменов из 37 стран. На стадионе оборудуют специальные зоны с рампами, трамплинами и площадками для зрителей. Гостей также ждут фуд-корты, музыкальные выступления и зоны отдыха.

Московские Экстремальные Игры начнутся в 18:00 и завершатся в 20:00. Вход свободный, необходима регистрация на сайте мероприятия.