Глава «Рено» подтвердил сохранение участия «Альпин» в Формуле-1

Новый генеральный директор «Рено» Франсуа Прово заявил, что компания не планирует уходить из чемпионата Формула-1. Об этом он сообщил журналистам Mirror в ходе презентации финансовых результатов за первое полугодие 2025 года.

Ранее в СМИ регулярно появлялись сообщения о возможной продаже команды «Альпин». Уход бывшего главы «Рено» Луки де Мео, известного своей заинтересованностью в автоспорте, лишь усилил эти слухи. Однако новое руководство решило сохранить участие команды в чемпионате.

Франсуа Прово возглавил «Рено» в июле 2025 года, сменив на этом посту Луку де Мео, который покинул автоконцерн для работы в группе Kering — владельце брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent. Команда «Альпин» занимает нижние строчки в Кубке конструкторов сезона-2025.