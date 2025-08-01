«Ред Булл» представил обновлённые данные по болиду Формулы-1 сезона-2026

«Ред Булл» готовится к крупным изменениям в сезоне-2026, когда в Формуле-1 вступят в силу новые технические регламенты. Команда активно работает над новым болидом и силовой установкой, которая создаётся впервые самостоятельно в сотрудничестве с «Фордом». Об этом сообщил советник команды Хельмут Марко.

«Мы прошли большой путь, и цифры выглядят многообещающе. Важными будут четыре компонента: двигатель внутреннего сгорания, батарея, топливо и система подачи энергии. Также у нас хороший прогресс по шасси. Надеюсь, не повторится ситуация 2014 года, когда «Мерседес» получил преимущество в 50-70 лошадиных сил», — приводит слова Марко издание Kronen Zeitung.

В 2026 году в Формуле-1 ожидается смена технических правил, которая затронет шасси и силовые установки. «Ред Булл» впервые создаёт собственный мотор в партнёрстве с «Форд», что позволяет команде рассчитывать на новый уровень технологий и ресурсов. Марко подчеркнул, что «Форд» как крупная корпорация предоставляет доступ к уникальным возможностям в области поставок материалов, а также совместно с «Ред Булл» работает над турбонагнетателем и батареей.