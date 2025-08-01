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Глава Jaguar Land Rover ушёл в отставку на фоне скандального ребрендинга

Глава Jaguar Land Rover ушёл в отставку на фоне скандального ребрендинга
Адриан Марделл
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Адриан Марделл покинул должность директора компании Jaguar Land Rover после того, как провёл на ней менее трёх лет, сообщает агентство Reuters. В JLR не назвали имя преемника Марделла, но обещают объявить о новом главе компании в обозримом будущем.

В общей сложности Марделл проработал в Jaguar Land Rover более 30 лет. В 2019 году он стал финансовым директором компании, а в ноябре 2022-го занял должность директора. Отмечается, что в годы своей работы Марделлу удалось вернуть компании финансовую стабильность и разобраться с долгами в несколько миллиардов долларов.

Отметим, что отставка Марделла произошла на фоне ребрендинга марки Jaguar и обновления её модельного ряда. Так, в 2024 году в Jaguar прекратили выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, представив новый логотип и визуальный стиль компании. Они вызвали смешанную реакцию публики.

Вместе с этим дебютировал концепт электромобиля Type 00, однако серийная модель на его основе ещё не представлена.

Компанию подколол даже Илон Маск:
Ребрендинг Jaguar похож на катастрофу. Зачем они всё это сотворили?
Ребрендинг Jaguar похож на катастрофу. Зачем они всё это сотворили?
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