Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Правило обязательных двух пит-стопов в Монако сохранится в сезоне-2026

Правило обязательных двух пит-стопов в Монако сохранится в сезоне-2026
Аудио-версия:
Комментарии

В сезоне Формулы-1 2026 года вновь будет применяться правило обязательных двух пит-стопов на Гран-при Монако. Это решение принято после электронного голосования Всемирного совета автоспорта, несмотря на критику и споры, вызванные введением этого правила в 2025 году. Цель правила — добавить дополнительную стратегическую составляющую и усложнить гонку на трассе с ограниченными возможностями для обгонов. Об этом сообщает The Race.

Правило предусматривает, что каждый пилот в Монако должен использовать минимум три комплекта шин в гонке. В 2025-м это привело к необычным тактикам, когда команды «Рейсинг Буллз», «Уильямс» и «Мерседес» использовали вторые машины для создания пространства на трассе, чтобы облегчить пит-стопы основным гонщикам. Это вызвало критику и опасения, что подобные манёвры станут регулярными. Гонщик «Мерседес» Джордж Расселл отметил, что на узкой трассе Монако легко блокировать соперников, что делает подобные тактики особенно эффективными.

Правило двух обязательных пит-стопов остаётся частью регламента на 2026 год, и командам предстоит искать способы избежать манипуляций и сохранить спортивный характер гонки.

Материалы по теме
«Ред Булл» представил обновлённые данные по болиду Формулы-1 сезона-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android