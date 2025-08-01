Правило обязательных двух пит-стопов в Монако сохранится в сезоне-2026

В сезоне Формулы-1 2026 года вновь будет применяться правило обязательных двух пит-стопов на Гран-при Монако. Это решение принято после электронного голосования Всемирного совета автоспорта, несмотря на критику и споры, вызванные введением этого правила в 2025 году. Цель правила — добавить дополнительную стратегическую составляющую и усложнить гонку на трассе с ограниченными возможностями для обгонов. Об этом сообщает The Race.

Правило предусматривает, что каждый пилот в Монако должен использовать минимум три комплекта шин в гонке. В 2025-м это привело к необычным тактикам, когда команды «Рейсинг Буллз», «Уильямс» и «Мерседес» использовали вторые машины для создания пространства на трассе, чтобы облегчить пит-стопы основным гонщикам. Это вызвало критику и опасения, что подобные манёвры станут регулярными. Гонщик «Мерседес» Джордж Расселл отметил, что на узкой трассе Монако легко блокировать соперников, что делает подобные тактики особенно эффективными.

Правило двух обязательных пит-стопов остаётся частью регламента на 2026 год, и командам предстоит искать способы избежать манипуляций и сохранить спортивный характер гонки.