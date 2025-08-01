Мартин Брандл: Ферстаппен знает, что на 2027 год будут свободные места в других командах

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался о будущем Макса Ферстаппена и возможных изменениях в составе «Ред Булл» в ближайшие годы. По его словам, команда не стала бы продлевать контракт с Кристианом Хорнером, не будучи уверенной в сохранении лидера.

««Ред Булл» никогда не стал бы разыгрывать карту с Кристианом Хорнером, не убедившись, что Макс останется. Макс несколько раз предпочитал ничего не подтверждать. Вся эта чушь про Йоса и отпуск… Они все живут в Монако, так что им достаточно перейти дорогу, чтобы поболтать.

Макс посмотрит на сезон-2026 и оценит, что происходит. Хрустальный шар ещё никогда не был таким туманным из-за изменений в следующем году. Макс знает, что на 2027 год будут свободные места в «Мерседесе», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин»», — заявил Брандл в эфире Sky Sports.

Контракт Макса Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца сезона-2028. Ранее сообщалось, что в команде ожидают, как он отреагирует на изменения в техническом регламенте, которые вступят в силу с 2026 года.