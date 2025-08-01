Майк Крак прокомментировал замену Алонсо на тренировке Гран-при Венгрии

Глава «Астон Мартин» Майк Крак объяснил, почему Фелипе Другович заменит Фернандо Алонсо в первой тренировке гоночного уикенда. По его словам, у Алонсо наблюдаются мышечные проблемы.

«Это мышечная проблема. Об этом говорили после Спа. С нашим календарём времени на восстановление мало. Даже на сон порой не хватает времени, потому что приходится куда-то ехать. Нам повезло с Фелипе Друговичем, он очень надёжный гонщик, и он отработает ту же программу, что мы разработали для Фернандо. Это небольшая проблема, но мы справимся», — сказал Крак в эфире Sky Sports.

Фелипе Другович — резервный пилот «Астон Мартин». Он уже ранее заменял боевых гонщиков команды на тренировках. Алонсо продолжит участие в уикенде со второй сессии, если команда не сообщит о других изменениях.