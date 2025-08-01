Джордж Расселл: в последние шесть месяцев была уникальная ситуация

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал о трудностях в контрактных переговорах, которые возникли в последние полгода. По его словам, ранее его интересы полностью совпадали с интересами команды, но в текущем сезоне ситуация изменилась.

«Всю мою карьеру, вплоть до прошлого года, команда оказывала мне огромную поддержку и предоставляла потрясающие возможности. Наши цели совпадали, и то, что было в интересах команды, также было в моих интересах. В последние шесть месяцев была совершенно уникальная ситуация, у меня нет власти в вопросе заключения соглашений. Возможно, интересы какое-то время не совпадали, что, конечно, поставило меня под угрозу в последние полгода», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.

Джордж Расселл выступает за «Мерседес» в Формуле-1 с 2022 года. До этого он три сезона провёл в составе «Уильямса». Его текущий контракт с «Мерседесом» истекает в конце 2025 года.