Мартин Брандл: Расселлу не стоит говорить, что он готов гоняться бесплатно

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался о ситуации с контрактом Джорджа Расселла. По его словам, пилоту «Мерседеса» важно не занижать свою ценность на переговорах и обеспечить себе определённость на будущее.

«Уровень выступлений — это всё, это всё, в этом нет никаких сомнений. Все они примерно знают, сколько зарабатывают, так что Джордж не хочет оказаться недооценённым. С чего бы ему это? Ему нужна определённость. Чего он точно не захочет, так это снова оказаться в таком положении в следующем году, если Макс Ферстаппен вдруг снова станет фигурой на трансферном рынке.

Если бы я был менеджером Джорджа, я бы сказал: «Не вздумай сказать, что готов гонять бесплатно». Или: «Не говори, что будешь платить сам, потому что это может нам аукнуться и где-нибудь нам навредить». Но я понимаю, что он пытался донести. Карты пересдали. Джордж внезапно стал, безусловно, лучшим гонщиком в мире Формулы-1, у которого нет контракта на следующий год», — заявил Брандл в эфире Sky Sports.

Джордж Расселл выступает за команду «Мерседес» с 2022 года. Его действующий контракт заканчивается по итогам сезона-2025, однако ситуация на рынке пилотов остаётся нестабильной. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что будущее Расселла в команде может зависеть от решений других гонщиков, включая Макса Ферстаппена.