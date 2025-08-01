Норрис — лучший на первой тренировке Гран-при Венгрии, Пиастри — 2-й, Леклер — 3-й

На трассе «Хунгароринг» завершилась первая тренировка Гран-при Венгрии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат у его напарника по команде Оскара Пиастри. Третье время у Шарля Леклера, выступающего за «Феррари».
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») показал пятый результат. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был девятым.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая тренировка:
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:16.052.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.019.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.217.
4. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.629.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.682.
6. Оливер Берман («Хаас») +0.826.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.828.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.873.
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.888.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.906.
11. Александер Албон («Уильямс») +0.932.
12. Эстебан Окон («Хаас») +0.952.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.071.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.132.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.143.
16. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1.217.
17. Юки Цунода («Ред Булл») +1.341.
18. Франко Колапинто («Альпин») +1.412.
19. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.600.
20. Пауль Арон («Заубер») +3.736.
Дочь Хюлькенберга радуется первому подиуму отца в Формуле-1: