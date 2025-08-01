Майк Крак: мы внесли небольшие изменения в положение сиденья Алонсо

Команда «Астон Мартин» изменила график работы Фернандо Алонсо на гоночном уикенде, отказавшись от участия пилота в первой тренировочной сессии на Гран-при Венгрии. Такое решение было принято для того, чтобы дать гонщику больше времени на восстановление.

«Мы решили просто увеличить время восстановления и отказаться от первой тренировки, которая обычно является наименее важной сессией, и планируем вернуть Фернандо за руль во второй сессии.

Думаю, здесь дело даже не во времени, а в меньшем количестве кругов. Речь не о времени, а о нагрузке.

Мы внесли небольшие изменения в положение сиденья Фернандо. Вчера мы кое-что проверили, чтобы сделать его более удобной для него. Но мы уверены, что всё будет в порядке», — пояснил глава «Астон Мартин» Майк Крак в эфире Sky Sports.

Ранее в «Астон Мартин» сообщили, что незначительно скорректировали посадку Алонсо в кокпите. Руководитель команды Майк Крак подтвердил, что изменения были направлены на повышение комфорта для пилота.

Фернандо Алонсо проводит третий сезон в составе «Астон Мартин». В текущем чемпионате мира Формулы-1 он стабильно участвует в квалификациях и гонках, однако команда предпочла перестраховаться и сократила его участие в пятничной программе.