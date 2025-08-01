Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Майк Крак: мы внесли небольшие изменения в положение сиденья Алонсо

Майк Крак: мы внесли небольшие изменения в положение сиденья Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Команда «Астон Мартин» изменила график работы Фернандо Алонсо на гоночном уикенде, отказавшись от участия пилота в первой тренировочной сессии на Гран-при Венгрии. Такое решение было принято для того, чтобы дать гонщику больше времени на восстановление.

«Мы решили просто увеличить время восстановления и отказаться от первой тренировки, которая обычно является наименее важной сессией, и планируем вернуть Фернандо за руль во второй сессии.

Думаю, здесь дело даже не во времени, а в меньшем количестве кругов. Речь не о времени, а о нагрузке.

Мы внесли небольшие изменения в положение сиденья Фернандо. Вчера мы кое-что проверили, чтобы сделать его более удобной для него. Но мы уверены, что всё будет в порядке», — пояснил глава «Астон Мартин» Майк Крак в эфире Sky Sports.

Ранее в «Астон Мартин» сообщили, что незначительно скорректировали посадку Алонсо в кокпите. Руководитель команды Майк Крак подтвердил, что изменения были направлены на повышение комфорта для пилота.

Фернандо Алонсо проводит третий сезон в составе «Астон Мартин». В текущем чемпионате мира Формулы-1 он стабильно участвует в квалификациях и гонках, однако команда предпочла перестраховаться и сократила его участие в пятничной программе.

Материалы по теме
Майк Крак прокомментировал замену Алонсо на тренировке Гран-при Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android