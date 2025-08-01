Хельмут Марко: мы не создаём шумиху вокруг пилота до его дебюта в Ф-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступления дебютанта Формулы-1 Кими Антонелли и сравнил подход «Мерседеса» к молодым гонщикам с системой в своей команде.

«Разница в том, что наши юниоры сначала выступают за «Рейсинг Буллз» и не попадают под давление Формулы-1 сразу. Мы не создаём вокруг пилота ажиотаж, пока он не сел в болид. Кими очень быстр, но ещё очень молод. В Спа он сказал, что не чувствует уверенности в машине — как только начинает атаковать, теряет контроль. Это психологический момент, а сам болид, вероятно, очень чувствителен к настройкам. Ему нужно время, чтобы обрести уверенность. К счастью для нас, у «Мерседеса» нет второй команды», — приводит слова Марко F1-Insider.

Андреа Кими Антонелли — 18-летний итальянский гонщик и участник молодёжной программы «Мерседеса». В сезоне 2025 года он дебютировал в Формуле-1, заменив Льюиса Хэмилтона, перешедшего в «Феррари».