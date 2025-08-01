Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Рафаэл Камара взял поул в квалификации Формулы-3 в Венгрии, Никита Цолов — 21-й

Рафаэл Камара взял поул в квалификации Формулы-3 в Венгрии, Никита Цолов — 21-й
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский пилот команды «Трайдент» Рафаэл Камара одержал победу в квалификации Формулы-3 в Венгрии. Второй результат продемонстрировал испанский гонщик Мари Бойя из «Кампоса». Топ-3 замкнул финн Туукка Тапонен («АРТ Гран-при»).

Формула-3. Венгрия. Квалификация:

1. Рафаэл Камара («Трайдент») — 1:32.510.
2. Мари Бойя («Кампос») +0.008.
3. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +0.142.
4. Джеррард Се («Хайтек») +0.153.
5. Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.154.
6. Чарли Вурц («Трайдент») +0.227.
7. Уго Угочукву («Према») +0.228.
8. Брандо Бадоер («Према») +0.253.
9. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +0.305.
10. Джеймс Уортон («АРТ Гран-при») +0.329.
...21. Никита Цолов («Кампос») +527.

Материалы по теме
Гонка Формулы-3 в Бельгии была отменена

Русский трейлер фильма «Формула-1» (2025):

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android