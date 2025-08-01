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Рафаэл Камара взял поул в квалификации Формулы-3 в Венгрии, Никита Цолов — 21-й

Бразильский пилот команды «Трайдент» Рафаэл Камара одержал победу в квалификации Формулы-3 в Венгрии. Второй результат продемонстрировал испанский гонщик Мари Бойя из «Кампоса». Топ-3 замкнул финн Туукка Тапонен («АРТ Гран-при»).

Формула-3. Венгрия. Квалификация:

1. Рафаэл Камара («Трайдент») — 1:32.510.

2. Мари Бойя («Кампос») +0.008.

3. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +0.142.

4. Джеррард Се («Хайтек») +0.153.

5. Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.154.

6. Чарли Вурц («Трайдент») +0.227.

7. Уго Угочукву («Према») +0.228.

8. Брандо Бадоер («Према») +0.253.

9. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +0.305.

10. Джеймс Уортон («АРТ Гран-при») +0.329.

...21. Никита Цолов («Кампос») +527.

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