Рафаэл Камара взял поул в квалификации Формулы-3 в Венгрии, Никита Цолов — 21-й

Бразильский пилот команды «Трайдент» Рафаэл Камара одержал победу в квалификации Формулы-3 в Венгрии. Второй результат продемонстрировал испанский гонщик Мари Бойя из «Кампоса». Топ-3 замкнул финн Туукка Тапонен («АРТ Гран-при»).
Формула-3. Венгрия. Квалификация:
1. Рафаэл Камара («Трайдент») — 1:32.510.
2. Мари Бойя («Кампос») +0.008.
3. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +0.142.
4. Джеррард Се («Хайтек») +0.153.
5. Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.154.
6. Чарли Вурц («Трайдент») +0.227.
7. Уго Угочукву («Према») +0.228.
8. Брандо Бадоер («Према») +0.253.
9. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +0.305.
10. Джеймс Уортон («АРТ Гран-при») +0.329.
...21. Никита Цолов («Кампос») +527.
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