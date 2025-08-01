Руководитель «КАМАЗ-мастер» высказался о выступлении на «Дакаре» под нейтральным флагом

Руководитель и гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев ответил, готова ли команда рассмотреть возможность выступления на ралли-марафоне «Дакар» под нейтральным флагом.

«Понятно, что мы будем советоваться с руководством страны. Как говорил, в частности, Сергей Анатольевич Когогин, даже если для нас плюс-минус откроют возможность для участия, мы в любом случае будем советоваться. Но сейчас главная проблема — запрет на участие бренда «КАМАЗа», так что предмета для разговора просто нет.

Мы изучаем, не появятся ли какие-то возможности поехать, потому что многие наши молодые ребята тоже хотят попробовать. Это я могу сказать — уже там выигрывал, чёрт с ним. Однако нашу молодёжь можно сравнить с олимпийцами: у них может быть единственная Олимпиада в жизни, а перед самым стартом говорят, что ты не можешь… А они шли к этому всю жизнь! Так же и наши ребята. Всё-таки ралли-рейды — это «Дакар», что ни говори. Команда была рождена под «Дакар», и хотелось бы, чтобы новое поколение приняло участие в легендарной гонке», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.