В «КАМАЗ-мастер» обнаружили новое слабое место капотного грузовика

Руководитель и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, управлявший на ралли-марафоне «Шёлковый путь» капотным грузовиком, рассказал, в каких аспектах такой грузовик хуже бескапотного «КАМАЗа».

«От минусов капотника никуда не деться. Он всё-таки медленнее в дюнах, особенно если ты открываешь трассу: ты в разы медленнее, чем когда перед тобой уже начертили колею и следы. Ты не можешь раньше открыть газ, пока перед тобой не откроется дорога, пока не перевалишь дюну. На бескапотниках это проще. Плюс не везде получается брать дюны боком: будешь терять ход.

Также сейчас увидели, что капотник серьёзно проигрывает в дождливую погоду, когда дорога вся залита водой. Кабина смещена больше в центр, в базу — из-под передней оси вся вода летит прямо в лобовое стекло, в то время как на бескапотниках весь поток воды уходит назад. Благодаря хорошей видимости ребята на К5 держат темп намного выше. Хорошо, что мы это узнаём, находим. Хуже бы было рыться в себе и не понимать, почему я проигрываю на самом деле», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.