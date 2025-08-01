Камазовец Николаев рассказал, как переворот Вязовича спровоцировал превышение скорости

Руководитель и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как допустил превышение скорости уже после финиша очередного этапа ралли-марафона «Шёлковый путь».

«Наверное, просто ещё прошёл недостаточно большой период с начала моего руководства. Не получается полноценно себя посвятить собственному результату. Всегда переживаешь, как там ребята, думаешь о других вопросах.

Вот даже этот случай с превышением скорости с чем был связан? Мы выехали со спецучастка в день, когда перевернулся Сергей Вязович. Как только это увидели, то первые километры было такое шоковое состояние — как так, все дни была интрига, шла борьба за секунды, а теперь всё закончилось? В итоге даже темп держать не можешь, потому что банально не переварил случившееся. В общем, все эти мысли как-то отвлекли после финиша. А потом – бац, ёлки-палки, мы же скорость превысили!

Получаешь один так называемый «импульс» — это 10 секунд штрафа. А тут мы набрали вместо разрешённых 90 км/ч аж 110 и сразу же схватили восемь «импульсов» — кошмар! Не знаю, что я был готов с собой сделать в этот момент! А если бы на тот момент в борьбе за победу оставался Сергей Вязович? Страшно представить. Ты борешься за секунды на спецучастке, а потом получаешь такие штрафы… Спортсмену такое очень сложно переварить», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.