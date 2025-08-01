В «КАМАЗ-мастер» рассказали, как победитель «Шёлкового пути» чуть не остался без старта

Руководитель и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, что экипаж-победитель ралли-марафона «Шёлковый путь» во главе с пилотом Антоном Шибаловым мог в принципе не принять участия в гонке.

«Не получилось выступить у Сергея Куприянова: это стало известно буквально за полторы недели до выезда. Вообще, ставился вопрос, поедет эта машина на «Шёлковый путь» или нет. Посоветовавшись с генеральным директором, приняли решение, что всё-таки надо ей ехать.

Получилась очень красивая, показательная история для той же молодёжи: не всегда можно побеждать скоростью, быстрым темпом. Антон ехал не медленно, ни в коем случае. Однако у него свой надёжный, уверенный, быстрый темп: он сам говорит, что да, есть своя планка, которую держит. В этом году классно вышло, что у нас были и «атакующие» гонщики, которые могли давать интригу и заставлять соперников мчаться, и надёжные тылы, которые, когда что-то происходило, занимали ведущие позиции и довозили результат», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.