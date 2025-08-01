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Камазовец Николаев назвал слабое место конкурентов из «МАЗ-СПОРТавто»

Камазовец Николаев назвал слабое место конкурентов из «МАЗ-СПОРТавто»
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Руководитель и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев выразил надежду, что конкуренты из белорусского коллектива «МАЗ-СПОРТавто» добьются прогресса со стороны других своих экипажей — помимо экипажа лидера команды Сергея Вязовича.

«Хотелось бы, чтобы Сергей больше занимался другими экипажами. Вот он на пресс-конференции сказал — ну вот, у «КАМАЗа» пять экипажей, а нас – только трое. Но ведь, наоборот, тем самым мы поддерживаем грузовой зачёт, даём ему возможность расти. Правильнее было сказать: «Ребята такие молодцы, что нашли возможность выставить пять экипажей».

И вот после своей аварии он сказал, что теперь «МАЗ» не поедет в Ульяновск, потому что его грузовик под списание. Честно, я про себя подумал: «Сергей, ну почему так? Ну, ты не едешь, так ребята-то твои пусть едут, тренируются. Ты поезжай с ними в качестве механика, сядь в кабину и подскажи. Если ты хочешь, чтобы твои пилоты выросли, проедь с ним ралли», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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