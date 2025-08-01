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Камазовец Ахмедов рассказал, как ехал на «Шёлковом пути» без тормозов

Камазовец Ахмедов рассказал, как ехал на «Шёлковом пути» без тормозов
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Молодой пилот команды «КАМАЗ-мастер» Алмаз Ахмедов прокомментировал ситуацию на одном из этапов ралли-марафона «Шёлковый путь», когда он проехал финальную часть спецучастка с практически неработающей тормозной системой.

«Были проблемы с компрессором — ехали километров 10, можно сказать, вообще без тормозов. После финиша нашли причину и уже спокойно добрались до бивака. Ну, там под конец были уже такие скоростные дорожки, где в принципе, можно даже и без тормозов», — заявил Ахмедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

По итогам ралли-марафона Ахмедов занял третье место в генеральной классификации. Для него это был первый «Шёлковый путь» в роли боевого пилота.

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