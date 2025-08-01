Европейские конкуренты «КАМАЗ-мастер» хотят возвращения команды на «Дакар» — Николаев

Руководитель и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, что бывшие соперники россиян и «МАЗа» по грузовому зачёту «Дакара» хотели бы скорейшего возвращения камазовцев и мазовцев.

«Сначала было переживание, чем теперь будет «КАМАЗ-мастер» заниматься: гонок нет, соперников нет без «Дакара». Да ничего подобного! Как это нет? Я уверен, что, наоборот, это европейцы сейчас больше переживают. Они даже пишут нам постоянно, спрашивают, что случилось на очередном этапе — например, Мартин ван ден Бринк. У них-то такой интриги нет…

У европейцев «Дакар» — и всё. А у нас — чемпионат России, пять этапов — такое «рубилово» идёт! Они там только мечтают об этом. На «Дакаре» отрывы растягиваются на часы, никакой интриги нет. Им хочется, чтобы мы быстрее вернулись, чтобы пришли заводские команды, снова задали этот темп.

Да, мы очень хотим вернуться на «Дакар», но от нас мало что зависит. Однако я могу сказать: если завтра скажут ехать, мы готовы. И по автомобилям, которые соответствуют регламенту «Дакара», и по форме экипажей. Мы отслеживаем все изменения, кто на чём едет — к сожалению, сильно далеко никто никуда и не ушёл. Это они переживают, насколько мы дальше шагаем относительно их», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.