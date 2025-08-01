Фернандо Алонсо примет участие во второй тренировке Гран-при Венгрии

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вернётся за руль болида во второй тренировке Гран-при Венгрии.

«Фернандо возвратится за руль AMR25 для второй сессии свободных заездов сегодня вечером.

Он решил пропустить первую тренировку, чтобы сократить время в машине из-за травмы мышц спины. Пройдя сегодня утром дополнительное лечение и получив медицинское заключение ФИА, он вернётся вечером за руль вместе с Лэнсом Строллом.

Ранее сегодня Фелипе Другович провёл насыщенную программу первой тренировки с Лэнсом, собрав важные данные, пока команда продолжает оценивать последние обновления автомобилей», — гласит заявление команды «Астон Мартин».

Напомним, Другович заменял Алонсо в первой тренировке из-за болей в спине у испанца.